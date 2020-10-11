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Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 14:20 | 

Yarın otobüsler, metrobüs ücretsiz mi? 12 Ekim’de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? Açıklama geldi

Yarın otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlatılacağı bildirilmişti. Peki yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama...

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Yarın toplu taşımanın ücretli olup olmadığı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının belirlenen saat aralığında ücretsiz olacağını duyurdu. İşte toplu taşımanın ücretsiz olacağı saat aralığı

2YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ
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YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak geçiş yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması doğrultusunda yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlatılacağını duyurmuştu.

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