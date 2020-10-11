Yarın otobüsler, metrobüs ücretsiz mi? 12 Ekim’de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? Açıklama geldi

Yarın toplu taşımanın ücretli olup olmadığı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının belirlenen saat aralığında ücretsiz olacağını duyurdu. İşte toplu taşımanın ücretsiz olacağı saat aralığı