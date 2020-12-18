Yarın otobüsler çalışıyor mu? Hafta sonu metro, metrobüs, otobüs var mı? 19-20 Aralık sokağa çıkma yasağı İETT sefer saatleri

OTOBÜS SEFER SAATLERİ İETT'den otobüs saatleriyle ilgili daha önce yapılan açıklamada bilgiler verilmişti. Bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da aynı saatlerin geçerli olması ön görülüyor. İşte, yapılan o açıklama;



Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda İETT toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Ayrıca filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak anında müdahale edilecek.