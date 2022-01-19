SON DAKİKA OKULLAR TATİL mi? Peş peşe tatil duyuruları... 20 Ocak okulların tatil olduğu illerin listesi

MALATYA

MALATYA’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte okullar, yarın, 1 günlüğüne tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.



Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır" dedi.