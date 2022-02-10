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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika kar tatili haberleri: Çankırı Niğde, Konya ve Karaman'da bugün(10 Şubat Perşembe) okul var mı? Valilik duyuruları

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Bugün okullar tatil mi ve nerelerde bugün okullar tatil oldu soruları, önceki gün pek çok ilde kar tatili ilan edilmesinin ardından binlerce öğrencinin gündemini oluşturmaya başladı. Yoğun kar yağışı sonrası pek çok ilde tatil ilan edilirken, duyurular valilikler kanalıyla gerçekleştirildi. Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu Çankırı, Konya, Niğde ve Karaman'da da gözler valilik kararına çevrildi. Peki, 9 Şubat Çarşamba gününün ardından 10 Şubat Perşembe günü de okullar tatil mi olacak? İşte, son dakika kar tatili haberleri ile ilgili bilgiler.

1/6BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ Son dakika kar tatili haberleri: Çankırı Niğde, Konya ve Karamanda bugün(10 Şubat Perşembe) okul var mı Valilik duyuruları

Kar tatili ilan edilen şehirler, önceki gün valilikler aracılığıyla duyurulmuştu. Onlarca ilde hava muhalefetinin ileri safhalara taşınması dolayısıyla ulaşımın olumsuz etkilenmesi, okulların tatil edilmesine neden oldu. Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Konya ve Niğde'de de kar nedeniyle okullar tatil edildi. Bir kar tatili haberi de Çankırı'dan geldi. İşte, kar tatili olan iller

2/6ÇANKIRI

ÇANKIRI

Çankırı’da yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi.

Çankırı Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş ilçesinde 2, Yapraklı ve Orta ilçelerinde 1’er gün eğitim öğretime ara verildiğini duyuruldu. Çerkeş ve Orta ilçelerinde ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) bu süre boyunca idari izinli sayılmasına da karar verildiği belirtildi.

3/610 ŞUBAT BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ

10 ŞUBAT BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

4/6NİĞDE

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bugün il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için bugün eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

5/6KONYA

KONYA

Konya’nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

6/6ISPARTADA KAR TATİLİ DEVAM EDİYOR

ISPARTA'DA KAR TATİLİ DEVAM EDİYOR

bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Isparta'da ise eğitime 5 günlük ara verilecek. Bu süreçte öğrenciler, uzaktan eğitim ile derslere devam edecek. İşte, Isparta Valiliğinden yapılan o açıklama;

"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

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