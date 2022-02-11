BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika kar tatili haberleri: Aksaray, Niğde, Konya, Kayseri'de bugün (11 Şubat) okul var mı? Valiliklerden peş peşe açıklama

Okulların bugün nerelerde tatil olduğu valiliklerin açıklamaları ile belli oldu. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle önlem alan valilikler eğitim öğretime ara vermeye devam ediyor. Kar yağışı devam ederken valiliklerden peş peşe kar tatili duyuruları geldi. Yapılan son dakika açıklamaya göre Konya, Ağrı ve Kayseri'de eğitim öğretime cuma günü için ara verildi. Hakkari’de de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitime yapılmayacak. Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Iğdır, Aksaray ve Niğde'de de okullar 1 gün tatil edildi.
Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.
Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak'ta yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Öte yandan, Konya'yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle 'sürgün' diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan TIR'lar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor.
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Yahyalı ve Hacılar ilçesinde eğitime ara verilirken, İncesu'da ise taşımalı eğitime ara verildi.
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ve Hacılar ilçesinde eğitime ara verilirken, İncesu'da ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.
Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar bugün tatil edildi.
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.
Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.
Kentte kar yağışının ardından oluşan buzlanmanın günlük hayati olumsuz etkileri sürüyor. Buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada; kar yağışı ve buzlanma sebebi ile eğitim öğretime 1 gün ara verecek okullar; Abbasgöl İlkokulu, Abbasgöl Ortaokulu, Doğanyurt ilk/Ortaokulu, Gülahmet ilkokulu, Kızılkelefe İlkokulu olarak açıklandı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek okullar ise Göktaş konutları,Pirli , Sürmeli, Aşağı ve Yukarı Cıyrıklı, Yeniköy, Helimcan ve Halkışlak köylerindeki taşımalar hariç Tuzluca ilçesindeki tüm taşımalar olarak açıklandı.
Isparta’da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bir hafta tatil edildi. İkinci döneme başlayamayan öğrencilerin 14 Şubat’ta ders başı yapması bekleniyor. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan kararı şöyle duyurmuştu:
“Yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi.”