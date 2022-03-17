Yarın okullar tatil mi, okul var mı? Okullar nerelerde tatil edildi? 18 Mart son dakika kar tatili haberleri

Okullar tatil mi, sorusu 18 Mart'ta kar yağışının beklendiği illerde gündeme geldi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bazı illerde ara verildi. Eğitime ara verilen iller arasında Giresun ve Trabzon yer aldı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kar tatili olan iller valiliklerin sosyal medya hesaplarından açıklanıyor.
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Çanakkale’de ilk ve orta dereceli okullar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
ÇOMÜ internet sitesinden yapılan duyuruda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları esnasında Şehrimizde oluşacak yoğunluk nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime 1 günlük ara verilmiş olup yapılabilen derslerin online yapılması, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması, Üniversitemizde görev yapan personelin (güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç) aynı gün idari izinli sayılması kararı alınmıştır" denildi.