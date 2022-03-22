22 Mart'ta okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? Valilik açıklaması

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Muğla, Sinop, Ağrı ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.