22 Mart'ta okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Okullar tatil mi? sorusu 21 Mart'ta bazı illerde eğitim öğretime ara verilmesinin ardından gündeme geldi. Olumsuz hava koşulları devam ederken özellikle doğu ve güneydoğuda birçok ile kar yağışı uyarısı yapıldı. Son hava durumu raporuna göre Ağrı, Siirt, Tokat, Ankara, Kars gibi illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Kar dolayısı ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan valilikler hangi illerde okulların tatil edildiğini Twitter adresinden duyurdu. Valiliklerden gelen duyuruya göre bugün Samsun'un 7 ilçesi, Kastamonu'nun 10 ilçesi ve Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Kars dışında kar tatili açıklaması gelmedi. Valilik açıklamaları geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
Kastamonu’nun 10 ilçesinde kar sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı sebebiyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı günü ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 7 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Samsun’da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ’salı’ günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Muğla, Sinop, Ağrı ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.