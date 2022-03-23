Yarın okullar tatil mi? Muş ve Bitlis'te yarın okul var mı? 24 Mart Perşembe günü kar tatili olan il ve ilçeler

Okulların yarın tatil olup olmadığı Doğu Anadolu Bölgesi için yapılan son dakika kar yağışı sonrası vatandaşların gündemine geldi. Meteoroloji tarafından yarın Doğu illerde kuvvetli ve yer yer yoğun yağışların görüleceği bildirildi. Bitlis, Muş Tatvan'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Muş'ta Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli olacağı duyuruldu.
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
“Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.”
Bitlis ve Tatvan'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, YİBO'lar hariç merkez ve Tatvan köyleri de dahil olmak üzere eğitime Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Perşembe günü Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle köyleri de kapsayacak şekilde resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, bağlı çeşitli kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.