Yarın okullar tatil mi? Muş ve Bitlis'te yarın okul var mı? 24 Mart Perşembe günü kar tatili olan il ve ilçeler

BİTLİS

Bitlis ve Tatvan'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, YİBO'lar hariç merkez ve Tatvan köyleri de dahil olmak üzere eğitime Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Perşembe günü Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle köyleri de kapsayacak şekilde resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, bağlı çeşitli kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.