Yarın okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili haberleri

KAR TATİLİ OLAN İLLER

Isparta Valiliği, kar yağışının etkili olması sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.



Denizli’nin Kale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.



Konya'da üç ilçede daha okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada "Tuzlukçu, Akşehir ve Yunak ilçelerimizde, kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart Perşembe günü (1) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine(halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.



Sinop Valiliğinden yapılan duyuruda, “İlimizin yüksek kesimlerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart tarihinde ilimiz merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerimizin taşıma hatlarında taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.