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Yarın okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili haberleri

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Kar yağışı yurda geri döndü. Bugün bazı illerde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle okullara ara verildi. Konya'nın Ilgın ilçesinde kar, don ve buzlanma olasılığı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Okullarda kar tatili ile ilgili açıklamalar valilikler tarafından yapılıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili haberleri

1/4Yarın okullar tatil mi Ankara’da okullar tatil mi İşte kar tatili haberleri

Afyonkarahisar, Sinop, Konya, Denizli, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi, Isparta'da okullar 3 Mart günü tatil oldu. Kar tatili haberleri ardından yağışların yoğun olduğu Ankara’da da okulların durumu merak konusu oldu.

2/4Yarın okullar tatil mi Ankara’da okullar tatil mi İşte kar tatili haberleri

Bugün Afyonkarahisar, Muğla, Konya, Denizli, Isparta gibi illerde, il merkezi ve ilçelerde eğitime bir günlüğüne ara verildi.

3/4YARIN OKULLAR TATİL Mİ

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart tarihinde okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

4/4KAR TATİLİ OLAN İLLER

KAR TATİLİ OLAN İLLER

Isparta Valiliği, kar yağışının etkili olması sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Denizli’nin Kale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'da üç ilçede daha okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada "Tuzlukçu, Akşehir ve Yunak ilçelerimizde, kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart Perşembe günü (1) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine(halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sinop Valiliğinden yapılan duyuruda, “İlimizin yüksek kesimlerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart tarihinde ilimiz merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerimizin taşıma hatlarında taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.

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