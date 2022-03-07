Yarın okullar tatil mi? 8 Mart Salı kar tatili var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni haftada bizi bekleyen Hava Durumu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:



Bugün sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece.



10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.



Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.



Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor.



Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.



Yerel yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenler aman dikkat tekrar olumsuzluk yaşamayalım. En fazla dikkat edecek olanlar ise biz vatandaşlar Kış lastıksiz çıkmayın. Siz yolda kalınca arkadaki kış lastiklilerde yolda kalıyor En önemlisi yolu açmak için kepçe de gelemiyor