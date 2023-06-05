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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Haziran Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokat'ta okul var mı, tatil edildi mi? Valilik'ten son dakika tatil açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Okullar Tatil Mi#Sinopta Yarın Okul Var Mı#Nerelerde Okullar Tatil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 20:28

Yarın okullar tatil mi, yarın okullar nerelerde tatil, soruları olumsuz hava koşullarının görüldüğü Kastamonu, Samsun, Sinop, için gündeme geldi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 5 Haziran Pazartesi günü Sinop Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli sağanak uyarısı sonrası veli ve öğrencilerin yarın eğitim öğretime ara verilmesine yönelik beklentileri arttı. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamada Kastamonu, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat, Samsun ve birçok ilde yağışların çarşamba günü devam edeceği bildirildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkeli ilçesi ve il genelinde olumsuz havanın devam edeceği açıklanarak, Sinop'ta okullar tatil mi? sorusuna yanıt verildi. Peki, yarın Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokat'ta okullar tatil mi, okul var mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/5YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 Haziran Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokatta okul var mı, tatil edildi mi Valilikten son dakika tatil açıklaması

Okullar yarın tatil oldu mu? Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokat okul var mı? gibi sorular kuvvetli yağışlarla takip ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 5 Haziran Pazartesi günü Samsun, Kastamonu, Sinop'ta kuvvetli yağışlar etkili oldu. Sinop’ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi. Sinop Valiliği'nden gelen son açıklamaya göre Türkeli ilçesinde 6-7 Haziran'da eğitim öğretime 2 gün, 6-7-8-9 Haziran'da taşımalı eğitime 4 gün ara verildi. Erfelek ilçesinde ise 6 Haziran'da taşımalı eğitime ara verildi. Sinop haricinde diğer iller için ise bekleyiş sürüyor. Peki, yarın okullar nerelerde tatil? İşte, ayrıntılar.

2/5SİNOPTA OKULLAR TATİL Mİ

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İlimiz ve ilçelerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle; Türkeli ilçemizde; Tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, 6-7 Haziran 2023 tarihleri arasında eğitim öğretime 2 gün, 6-7-8-9 Haziran 2023 tarihleri arasında taşımalı eğitime 4 gün ara verilmiştir.

Erfelek ilçemizde; 6 Haziran 2023 tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

3/5NERELERDE OKULLAR TATİL

NERELERDE OKULLAR TATİL?

Sinop dışında kuvvetli sağanak yağışların görüldüğü Samsun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Amasya gibi illerde de okulların tatil olmasına yönelik beklentiler arttı. Ancak valiliklerden henüz tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/5SİNOP’TA 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

SİNOP’TA 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.  Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

5/5 METEOROLOJİDEN UYARI

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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