YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Haziran Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokat'ta okul var mı, tatil edildi mi? Valilik'ten son dakika tatil açıklaması!

Okullar yarın tatil oldu mu? Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokat okul var mı? gibi sorular kuvvetli yağışlarla takip ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 5 Haziran Pazartesi günü Samsun, Kastamonu, Sinop'ta kuvvetli yağışlar etkili oldu. Sinop’ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi. Sinop Valiliği'nden gelen son açıklamaya göre Türkeli ilçesinde 6-7 Haziran'da eğitim öğretime 2 gün, 6-7-8-9 Haziran'da taşımalı eğitime 4 gün ara verildi. Erfelek ilçesinde ise 6 Haziran'da taşımalı eğitime ara verildi. Sinop haricinde diğer iller için ise bekleyiş sürüyor. Peki, yarın okullar nerelerde tatil? İşte, ayrıntılar.