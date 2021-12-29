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Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 22:18 | 

Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık'ta hangi il ve ilçelerde okul tatil edildi? Antalya Valiliği'nden açıklama!

Antalya'da yarın okul var mı? sorusu, Meteoroloji'nin yaptığı kırmızı kodlu uyarı sonrası veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Kemer, Kumluca ve Finike’de kuvvetli yağış beklendiğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi. Olumsuz hava koşullarına karşı önlem alan Antalya Valiliği, okulların durumu hakkında açıklama yaptı. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, 30 Aralık Perşembe günü Antalya'da okulların durumu hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Okulların yarın tatil olup olmadığı Antalya için yapılan son dakika kırmızı kodlu uyarının ardından vatandaşların gündemine geldi. Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan engelli ve hamile personeller de 1 günlük idari izinli sayılacak. Aşırı yağışlar nedeniyle kent genelinde sadece 3 ilçede okullara ara verilecek.
2OKULLAR YARIN TATİL Mİ

OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Antalya Valiliği, yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personele 1 günlük idari izin verildiğini bildirdi.
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiğini belirtti. Bu uyarının ardından Antalya Valiliği tarafından ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Perşembe günü 1 günlüğüne ara verildiğini duyurmuştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu kez sosyal medya hesabından, “Kıymetli Antalyalılar, ilçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle, Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” paylaşımını yaptı.

Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
4HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Antalya'nın 3 ilçesi haricinde diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
5METEOROLOJİDEN ANTALYAYA KIRMIZI UYARI

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA KIRMIZI UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kemer, Kumluca ve Finike için 'kırmızı kod'la uyarıda bulunduklarını belirterek, “Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırmasını bekliyoruz. Şiddetli yağışlar yarın gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Rüzgar özellikle şehir merkezi, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olacak" dedi.
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