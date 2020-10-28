Yarın okullar tatil mi? 29 Ekim'de okullarda ders var mı?
Yarın okullar tatil mi sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla resmi tatil olarak kapalı olan okullarda, öğrenciler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ön plana çıkıyor. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün olarak açık olan okullarda bulunan öğrenciler, 29 Ekim tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla yarın okullar tatil mi sorusuna cevap arayan pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Cumhuriyetin 97'nci yılının kutlanacağı bu günde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken, okullardaki öğrenciler ise bu coşkuyu etkinlikler ile yaşayacak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi olacak? İşte, o bilgiler
29 Ekim Perşembe günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 30 Ekim tarihinde izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.
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2021 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER
Yılbaşı tatili: 1 gün süreli bir tatil olan yılbaşı tatili, 1 Ocak günü verilmektedir.
23 Nisan tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 23 Nisan, 2021 yılında cuma gününe gelmektedir.
1 Mayıs tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 1 Mayıs, 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir.
19 Mayıs: 1 gün süreli bir tatil olan 19 Mayıs, 2021 yılında salı gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı: Ramazan bayramı, 1 gün arefe 3 gün ise bayram olmak üzere 4 günlük bir tatili kapsamaktadır. Ramazan bayramı 23 Mayıs arefe, 24, 25, 26 Mayıs ise bayram günleri olmak üzere 4 günlük bir tatil kapsamaktadır.
15 Temmuz: 1 günlük bir resmi tatil olan 15 Temmuz, 2021 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir.
Kurban bayramı: 1 günü arefe olmak üzere 4 günlük bir tatil olan Kurban bayramı, 2021 yılında 3 gün ya da, arefe tatil verildiği takdirde 5 gün olarak verilecektir. 2021 yılında Kurban bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Tatilin son tarihi ise 3 Ağustos Pazartesi günüdür.
30 Ağustos: Zafer Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. 30 Ağustos, 2021 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.
Cumhuriyet bayramı: 29 Ekim cumhuriyet bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. Bayram 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir.