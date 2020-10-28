Yarın okullar tatil mi? 29 Ekim'de okullarda ders var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla yarın okullar tatil mi sorusuna cevap arayan pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Cumhuriyetin 97'nci yılının kutlanacağı bu günde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken, okullardaki öğrenciler ise bu coşkuyu etkinlikler ile yaşayacak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi olacak? İşte, o bilgiler