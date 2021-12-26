Yarın okul var mı? 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili haberleri için gözler Valiliklerde!
Yarın okullar tatil mi? sorusu veli ve öğrenciler tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Çankırı gibi iller başta olmak üzere birçok kentte Valiliklerin yapacağı kar tatili haberlerine gözler çevrildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilenmesi durumunda il valilikleri 27 Aralık Pazartesi hangi illerde okulların tatil olacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak. Peki, yarın okul var mı? İşte, kar tatili ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yarın okullar tatil mi sorusu, pazar günü akşam saatleri itibariyle pek çok ilde öğrencilerin gündemindeki önemli sorulardan birisi oldu. İllerinde okulların tatil edilip edilmediğini merak eden binlerce öğrenci, sosyal medya hesapları aracılığıyla valiliklerin hesaplarını yakından takip etmeye başladı. Valiliklerden açıklama göremeyen öğrenciler ise bulundukları ilin valisine 'Bugün okullar tatil olacak mı?' sorusunu yöneltti.
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, yılbaşı öncesi güneşli günde kayağın keyfini çıkarttı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı öncesi son hafta sonunda tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken’de kar kalınlığı 92 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı öncesi son hafta sonunda tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken’de kar kalınlığı 92 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.