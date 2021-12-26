Yarın okul var mı? 27 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili haberleri için gözler Valiliklerde!

Yarın okullar tatil mi sorusu, pazar günü akşam saatleri itibariyle pek çok ilde öğrencilerin gündemindeki önemli sorulardan birisi oldu. İllerinde okulların tatil edilip edilmediğini merak eden binlerce öğrenci, sosyal medya hesapları aracılığıyla valiliklerin hesaplarını yakından takip etmeye başladı. Valiliklerden açıklama göremeyen öğrenciler ise bulundukları ilin valisine 'Bugün okullar tatil olacak mı?' sorusunu yöneltti.



