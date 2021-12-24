24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede köy okulları ile taşımalı eğitime bir (1) gün ara verildi.Meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesi beklendiğinden; Çanakçı, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 24 Aralık Cuma günü köy okullarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilirken, taşımalı eğitim gören öğrencilerde 1 (bir) gün izinli sayılacak.Alınan karar gereğince;Çanakçı ilçe genelinde (Köyler dahil) 24 Aralık Cuma günü Örgün ve Yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.Keşap, Espiye (Soğukpınar Beldesi dahil), Yağlıdere, Tirebolu, Görele (Çavuşlu Beldesi dahil) ve Eynesil ilçelerinde ki köy okullarında eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü 1 (gün) süreyle ara verilmiştir.Bu ilçelerin (Çanakçı hariç) merkezlerinde bulunan okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 (bir) gün izinli sayılacaklardır.