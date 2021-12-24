24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı
Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili valilikler tarafından açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, hangi illerde okullar tatil? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller
24 Aralık Cuma günü hangi illerde okulların tatil olduğu araştırılıyor. Kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. 24 Aralık'ta bazı iller ve ilçeleri ile ilgili valilikler tarafından kar tatili açıklamaları yapıldı. Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede köy okulları ile taşımalı eğitime bir (1) gün ara verildi. Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede köy okulları ile taşımalı eğitime bir (1) gün ara verildi.Meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesi beklendiğinden; Çanakçı, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 24 Aralık Cuma günü köy okullarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilirken, taşımalı eğitim gören öğrencilerde 1 (bir) gün izinli sayılacak.Alınan karar gereğince;Çanakçı ilçe genelinde (Köyler dahil) 24 Aralık Cuma günü Örgün ve Yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.Keşap, Espiye (Soğukpınar Beldesi dahil), Yağlıdere, Tirebolu, Görele (Çavuşlu Beldesi dahil) ve Eynesil ilçelerinde ki köy okullarında eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü 1 (gün) süreyle ara verilmiştir.Bu ilçelerin (Çanakçı hariç) merkezlerinde bulunan okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 (bir) gün izinli sayılacaklardır.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece geç saatlerinden itibaren don ve buzlanma olayı ile ulaşımda meydana getireceği aksamalar nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildiği kaydedildi.
İl merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim kapsamındaki okullar da 24 Aralık Cuma günü bir eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde 24 Aralık Cuma günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir " dedi.
İl merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim kapsamındaki okullar da 24 Aralık Cuma günü bir eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde 24 Aralık Cuma günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir " dedi.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir.' denildi.
Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir.' denildi.
Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.