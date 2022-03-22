Yarın okullar tatil mi? 23 Mart’ta kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.