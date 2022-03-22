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Yarın okullar tatil mi? 23 Mart’ta kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

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Yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar tatili olan iller ile ilgili açıklamalar valilik tarafından yapılıyor. Bugün birçok ilde eğitime bir günlük ara verildi. Bu iller arasında Kars ve Kastamonu da yer aldı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 23 Mart’ta kar tatili var mı?

1/4Yarın okullar tatil mi 23 Mart’ta kar tatili var mı Gözler valilik açıklamasında

Okullarda kar tatili var mı sorusu ile ilgili güncel açıklamalar valilikler tarafından yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte detaylar

2/4YARIN OKULLAR TATİL Mİ

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte hava durumu uyarıları...

3/4Yarın okullar tatil mi 23 Mart’ta kar tatili var mı Gözler valilik açıklamasında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

4/4Yarın okullar tatil mi 23 Mart’ta kar tatili var mı Gözler valilik açıklamasında

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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