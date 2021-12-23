23 Aralık Perşembe hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller
Okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor. Kış mevsiminin gelmesi ile beraber kar yağışı nedeniyle okullar tatil oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından birçok ilde kar şiddetini artırdı ve 23 Aralık Perşembe günü için kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?
Okullarda kar tatili olup olmadığı ile ilgili valilikler tarafından açıklamalar yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili oluyor. Bugün bazı illerin belirli ilçeleri için kar tatili açıklaması yapıldı. Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İşte kar tatili olan illerin listesi
23 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."
Kastamonu’nun Küre ve İnebolu ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışı sonrasında İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalar ile yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.