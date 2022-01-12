13 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarın (perşembe) okullarda kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında
Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın yağışlı olması bekleniyor. Dün bazı illerin valilikleri tarafından kar tatili ile ilgili açıklamalar geldi. Bu iller arasında Çanakkale ve Denizli’de yer aldı. Peki, 13 Ocak’ta okullar tatil mi? Yarın okullarda kar tatili var mı?
Okulların tatil olup olmadığı, 13 Ocak Perşembe gününe az bir zaman kala araştırılıyor. Okulların kar tatili olması yönündeki açıklamalar illerin valilikleri tarafından yapılıyor. Meteoroloji, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta ve Konya'ya sarı, Antalya'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu. 12 Ocak’ta kar yağışı nedeniyle Denizli, Çanakkale, Kırklareli, Konya, Isparta'nın Yalvaç ilçesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Tunceli'nin Ovacık ilçesinde eğitime ara verildi. İşte detaylar
HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.