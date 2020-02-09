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Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 16:55, /

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Hafta başından beri yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 10 Şubat Pazartesi günü 14 ilde eğitim ve öğretime ara verildi.

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10 ŞUBAT PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Şubat Pazartesi günü için bazı illerde okullar tatil edildi. Hava muhalefetinin ileri derece olduğu birkaç ilde ise okulların tatil süresi valilikler tarafından 2 gün olarak açıklandı.

Okulların tatil edildiği bilgisi, valilik basın merkezi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

İşte, Ankara ve İstanbul'un aralarında olup olmadığının merak edildiği tatil edilen okullar listesi...

Tatil olan okulları görüntülemek için lütfen sonraki sayfalara geçiniz...

2HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

3HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

4HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle yarın il merkezi ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Çeber tatil kararını sosyal medyadan şu şekilde açıkladı:"Sevgili öğrencilerim ve hemşehrilerim yoğun katılımınız, fotoğraflarınız, değerlendirmeleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlgili kurumların verdiği bilgiler, sizlerden gelen değerlendirme ve talepler neticesinde hepimizin ortak kararını hepimiz adına açıklıyorum. Rize Valiliği, öğrenciler ve biz Rizelilerin ortak değerlendirme ve kararı olarak;

1- Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine,
2- Aynı kararın kamuda çalışan hamile ve engelliler için de idari izin olarak kabulünü,
3- Dışarıdaki dostlarımız Sokak hayvanlarımız için herkesin uygun usulde, uygun yerlere yiyecek bırakmasına,
4- İlçelerimizde de aynı veriler dikkate alınarak kararın Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçe halkı ve öğrencilerce verilmesine,
5- Yoğun katılım video, fotoğraf ve değerlendirmeler için Rize kadar güzel Rizelilere ve birbirinden tatlı öğrencilerimize teşekkür edilmesine,
6- Öğrencilerimizin tatil boyunca hastalanmamaya dikkat ederek, karın tadını sonuna kadar çıkarmasına ama kitap okuma, ders tekrarı ve ödevleri ihmal etmemesine,
Rize Valiliği tarafından tüm katılımcılar adına karar verilmiştir."

6HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

7HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Giresun’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

8HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Karabük ve ilçelerinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

9HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Zonguldak'ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

10HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

11HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı okullara tatili beraberinde getirdi.

Artvin Valiliği'nden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

12HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi'' denildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için tatil edildi.

Van YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

13HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildi.

14HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Batman Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

15HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.

16HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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