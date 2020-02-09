Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 16:55,
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Hafta başından beri yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 10 Şubat Pazartesi günü 14 ilde eğitim ve öğretime ara verildi.
10 ŞUBAT PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
10 Şubat Pazartesi günü için bazı illerde okullar tatil edildi. Hava muhalefetinin ileri derece olduğu birkaç ilde ise okulların tatil süresi valilikler tarafından 2 gün olarak açıklandı.
Okulların tatil edildiği bilgisi, valilik basın merkezi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.
İşte, Ankara ve İstanbul'un aralarında olup olmadığının merak edildiği tatil edilen okullar listesi...
Tatil olan okulları görüntülemek için lütfen sonraki sayfalara geçiniz...
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.
Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle yarın il merkezi ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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