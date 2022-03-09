Yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart’ta İstanbul’da kar tatili olacak mı? Gözler kar tatili olan iller hakkında açıklamalarda

Okulların kar tatili olup olmadığı, 10 Mart ve 11 Mart için araştırılan konulardan biri oldu. Kar tatili açıklamalar İstanbul’da ve yurt genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da dört gün aralıksız kar yağacağı bildirildi. Şimdi gözler okulların tatil açıklamalarına çevrildi. İşte detaylar…
Henüz okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. AFAD'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılan ’Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı’nda, İstanbul'daki tüm kurumların ortak koordinasyon ve birlikte mücadele etmesi kararı alındı. İstanbul’da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olması konusunun da toplantıda ele alındığı iddiası gündemde yer alıyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte hava durumu uyarıları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle Yağmur ve Sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor. Yağış yarından itibaren kuvvetli kar şeklinde pazar gününe kadar devam edecek.