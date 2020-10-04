Yarın okullar açılacak mı? 5 Ekim Pazartesi hangi liseler açılıyor ve kimler okula gidecek?
Bir süredir merak konusu olan okulların açılışı ve yüz yüze eğitim süreci için detaylar hafta içi yapılan son açıklamaların ardından netlik kazandı. 5 Ekim Pazartesi günü bazı liselerde eğitim öğretimin başlayacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim süreci ile ilgili detayları Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü aracılığıyla duyurdu. Peki, 5 Ekim Pazartesi günü hangi liseler açılıyor ve kimler okula gidecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Okulların yüz yüze eğitim ile açılış tarihi, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci dolayısıyla sadece zaruri alanlarda eğitim öğretimi yüz yüze olarak başlatma kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü aracılığıyla 5 Ekim Pazartesi günü açılması planlanan okullar için de duyuru gerçekleştirdi. Peki, yarın hangi okullar açılacak? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı 5 Ekim Pazartesi günü (yarın) kimler okula gidecek sorusunun cevabı
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim’e ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı.
Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek. İşte, bakanlığın o konu hakkında yayımladığı bilgiler;
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan “Çerçeve Öğretim Programları” içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin “Bilgi” kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile “Beceri” kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
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Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
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BAKAN SELÇUK'TAN OKULLARIN AÇILIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.
Selçuk, şöyle devam etti:
"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."