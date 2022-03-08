Yarın okul var mı? İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi, nerelerde tatil? 9 Mart Çarşamba kar tatili haberi için gözler valiliklerde

Okulların tatil olup olmadığı 9 Mart Çarşamba günü öncesi gündemde yer aldı. Havaların soğumasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara'da bölgenin doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Eğitim öğretimde olumsuzluk yaşanmaması adına valilikler kar tatili haberlerini duyuracak. Ancak şimdiye kadar kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.