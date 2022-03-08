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Yarın okul var mı? İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi, nerelerde tatil? 9 Mart Çarşamba kar tatili haberi için gözler valiliklerde

#Kar Yağışı#Okullar #Kar Tatili

Yarın okullar tatil mi? sorusu kar yağışı uyarılarının yapıldığı illerde gündeme geldi. Meteoroloj'nin son hava durumu tahminlerine göre 9 Mart Çarşamba günü İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Edirne, Isparta, Kayseri, Afyonkarahisar gibi bazı illerde kar yağışı görülecek. Yağışların aralıklarla sürmesi beklenirken kar yağışı uyarılarının yapıldığı illerde veli ve öğrenciler de okulların hangi illerde tatil olduğuna odaklandı. Olumsuz vaka koşullarına karşı önlem alan il valilikleri kar tatili haberlerini resmi sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Peki, çarşamba günü İstanbul'da okul var mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5Yarın okul var mı İstanbul ve Ankarada yarın okullar tatil mi, nerelerde tatil 9 Mart Çarşamba kar tatili haberi için gözler valiliklerde

Okulların tatil olup olmadığı 9 Mart Çarşamba günü öncesi gündemde yer aldı. Havaların soğumasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara'da bölgenin doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Eğitim öğretimde olumsuzluk yaşanmaması adına valilikler kar tatili haberlerini duyuracak. Ancak şimdiye kadar kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

2/5YARIN OKULLAR TATİL Mİ

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftada 10-15 Mart arası günlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışının Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacağını duyurdu. Ancak şimdiye kadar kar tatili haberi henüz gelmedi. Gelişmeler olduğu takdirde haberimizde güncellenecektir.

3/5İSTANBULA KAR UYARISI

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Meteorolojik verileri yorumlayan birçok uzman, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın, önümüzdeki günlerde soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla yeniden buluşacağını söylüyor. Uzmanlara göre Kar Yağışı ve aşırı soğuklar, perşembe gününden itibaren etkili olacak ve pazartesiye kadar aralıklarla kendini hissettirecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni haftada bizi bekleyen Hava Durumu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

4/5Yarın okul var mı İstanbul ve Ankarada yarın okullar tatil mi, nerelerde tatil 9 Mart Çarşamba kar tatili haberi için gözler valiliklerde

Bugün sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece.

10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.

5/5PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.

Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor.

Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.

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#Kar Yağışı#Okullar#Kar Tatili