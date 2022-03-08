Yarın okul var mı? İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi, nerelerde tatil? 9 Mart Çarşamba kar tatili haberi için gözler valiliklerde

Okulların tatil olup olmadığı 9 Mart Çarşamba günü öncesi gündemde yer aldı. Havaların soğumasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara'da bölgenin doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Eğitim öğretimde olumsuzluk yaşanmaması adına valilikler kar tatili haberlerini duyuracak. Ancak şimdiye kadar kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftada 10-15 Mart arası günlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışının Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacağını duyurdu. Ancak şimdiye kadar kar tatili haberi henüz gelmedi. Gelişmeler olduğu takdirde haberimizde güncellenecektir.
Meteorolojik verileri yorumlayan birçok uzman, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın, önümüzdeki günlerde soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla yeniden buluşacağını söylüyor. Uzmanlara göre Kar Yağışı ve aşırı soğuklar, perşembe gününden itibaren etkili olacak ve pazartesiye kadar aralıklarla kendini hissettirecek.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni haftada bizi bekleyen Hava Durumu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bugün sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece.
10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.
Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.
Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor.
Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.