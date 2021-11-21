Yarın okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?
Yarın okul var mı sorusu, ara tatil kapsamında okullara 1 haftalık ara veren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yarın okul var mı ve ara tatil ne zaman bitiyor sorusuna cevap arayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yapmış olduğu son dakika açıklamalarını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı? İşte, yarın okul var mı sorusuna yönelik MEB'den alınan detaylı bilgiler
Ara tatil ne zaman bitiyor ve yarın okul var mı sorusu yanıt buldu. Binlerce kişinin yakından takip ettiği konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer net açıklamalarda bulundu. Yarın okul var mı ve ara tatil uzatıldı mı sorusuna yönelik Bakan Özer'in yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde;
ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 93
Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti.
Özer, şunları söyledi:
"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."
Özer, şunları söyledi:
"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."