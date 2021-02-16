Yarın okul var mı? 17 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte en son gelişmeler

DİĞER İLLERDE SON DURUM Yozgat



Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Kırşehir



Kırşehir'de devam eden kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Alınan bilgiye göre, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümü ile Yozgat, Nevşehir ve Aksaray bağlantı yollarında kar yağışı ve yoğun tipi devam ediyor.



Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri, tipi nedeniyle kar sürgünlerinin oluştuğu Akpınar'ın Hamit köyü rampası ile Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçelerinde don ve buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Balıkesir



Balıkesir'de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.



Valilikten yapılan açıklamada, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.



Yaygın eğitim kursları, özel kurslar, okullar, gündüz bakımevleri, kreşler ile çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.



Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit hariç diğer ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildiği daha önce duyurulmuştu.



Samsun



Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.



Kırıkkale



Kırıkkale'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.



Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı gereğince, il genelinde açık olan tüm köy okulu ve anaokullarında yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, salı günü eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.



Konya



Konya'nın 21 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.



Konya genelinde dün akşamdan beri süren kar yağışı ile soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.



Oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Bozkır, Sarayönü, Karapınar, Emirgazi, Ahırlı, Taşkent, Hadim, Çeltik, Derbent, Akşehir, Kadınhanı, Yalıhüyük, Güneysınır, Hüyük, Güneysınır, Akören, Ilgın ve Hüyük'te bugün uzaktan eğitim yapılacak.



Beyşehir ve Derebucak'ta da bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.



Öte yandan, Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde bugün için eğitime ara verildiği duyurulmuştu.



Bartın



Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın da sürmesinin beklendiği bildirildi.



Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.



Ayrıca açıklamada, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu ve bu kurumlarda eğitime devam edileceği belirtildi.



SakaryaSakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde olumsuz kış şartlarının devam etmesinden dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Afyonkarahisar



Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelendiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



Ordu



Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Çatalpınar ilçesinde ise yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verildiği kaydedildi.



Tokat



Tokat'ta yoğun kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun yağış bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, kar nedeniyle Almus, Başçiftlik, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçeleri ile Erbaa Gökal bölgesinde yüz yüze eğitime, Niksar ile Pazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.



Çorum



Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 2 gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.



İl Hıfzıssıhha Kurulunun yüz yüze eğitime başlayan taşımalı okullarda eğitime ara verilmesine karar verdiği bildirilen açıklamada, "Devam eden kar yağışı sebebiyle ilimiz merkezinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim için açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarına servis ile gelen öğrencilere yönelik 16 ve 17 Şubat'ta 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



