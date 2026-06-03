Hasan Can Kaya-Duygu Karabaş yarın New York’ta evleniyor

Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş yarın Amerika’da evlenecek. Çiftin New York’taki Türkevi’nde nikâh defterine imza atacağı öğrenildi. Bir süre önce dil eğitimi için Amerika’ya giden Kaya, geçenlerde katıldığı bir programda evlilik teklifini de orada yaptığını söyleyerek, “Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz” demişti. Ünlü müzisyen Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat ise ABD'nin Los Angeles kentinde hayatlarını birleştirdi. 2014'te nikah masasına oturan çift, bir dönem evliliklerinde kriz yaşasa da zor günleri atlattı. Oyuncu Burcu Kara ve yönetmen Fırat Parlak, Belçika'nın Orta Çağ'dan kalma mimarisi ile tanınan Brugge kentinde evlendi. 2016'da dünya evine giren aşıklar 2017'de Ali Çınar'a 2022 yılında da Can'a kavuştu. Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çift bir yıl sonra da kızları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı. Model Ebru Şancı ise 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile muradına erdi. Belçika'da dünyaevine giren çiftin, Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor. Müzisyen çift Gülşen ile Ozan Çolakoğlu 2016 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde evlendi. İkilinin bir yıl sonra da çocukları Azur Benan dünyaya geldi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yurtdışında evlilik modasının öncülerinden. Çift 1997 yılında Paris'te Türkiye Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama yolları 2005 yılında ayrıldı. Magazin dünyasının gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Başar Dizer ise Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Çift, 2022 yılında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkili oğullarına Kurt Efe ismini verdi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun da Roma Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama bu evlilik uzun sürmedi olaylı biçimde sona erdi. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup da tercihi yurt dışından yana kullanan ünlülerden. Çift, 4 Haziran günü Roma'da mutluluğa 'evet' dedi. İkili daha sonra Marmaris'te düğün yaptı. Oyuncu Selma Ergeç ile Can Öz, 2015 yılında Almanya'da hayatlarını birleştirdi. İkili bir yıl sonra kızları Yasmin'e kavuştu. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman da ABD'de evlendi. Onların seçtiği yer ise gösteri dünyasının yani bir anlamda şöhretin merkezi Los Angeles kenti oldu. 2017'de nikah masasına oturan Abazi ile Sayışma'nın Efehan ve Alina adında iki çocukları bulunuyor. Gönülçelen dizisinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak evlenmek için Paris'i seçti. Çift daha sonra anlaşmalı olarak boşandı.