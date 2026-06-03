Hasan Can Kaya-Duygu Karabaş yarın New York’ta evleniyor

TOLGAHAN SAYIŞMAN - ALMEDA ABAZİ

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman da ABD'de evlendi. Onların seçtiği yer ise gösteri dünyasının yani bir anlamda şöhretin merkezi Los Angeles kenti oldu. 2017'de nikah masasına oturan Abazi ile Sayışma'nın Efehan ve Alina adında iki çocukları bulunuyor.