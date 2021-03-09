Yarın ne kandili? Diyanet 2021 kandil günleri bilgisi
Yarın kandil mi sorusu, manevi anlamı yüksek olan bu günde birçok Müslüman'ın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Ellerin semaya açılıp duaların dillendirileceği bu özel günü kaçırmak istemeyen birçok vatandaş Miraç Kandili ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, tövbeler edilip güzel dileklerde bulunulacak olan Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, yarın kandil mi sorusuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği detaylı bilgiler
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Yarın kandil mi ve Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu, birçok Müslüman'ın gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Miraç Kandili, bu yıl da huşu içerisinde geçecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Yarın kandil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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YARIN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl Hicri Takvim verilerinden yararlanarak hazırladığı dini günler bilgilerine göre Miraç Kandili, 10 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.
Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.
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MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.
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Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.
Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.