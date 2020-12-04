Yarın metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu? Metro, metrobüs ve otobüs çalışma saatleri
Sokağa çıkma yasağı kapsamında yarın metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla metro, metrobüs ve otobüslerin çalışma saatleri noktasında herhangi bir değişiklik oluşup oluşmadığı araştırmayı sürdürüyor. Peki, 5 Aralık Cumartesi günü metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Metro, metrobüs ve otobüsler yarın çalışıyor mu sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, hafta sonu otobüsler, metro, metrobüs ve vapurlar çalışıyor mu? İşte, metro, metrobüs ve otobüslerin çalışma saatleri bilgisi
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI METRO ÇALIŞMA SAATLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı için aşağıdaki duyuruyu yayımladı;
"İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 5-6 Aralık tarihlerinde seferlerimizde düzenleme yapılmıştır.
Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;
Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 7 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.
Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:
Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 7 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, F1 Taksim-Kabataş füniküler, T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.
Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapılan istasyon ve giriş-çıkışları bu linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.
Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul’a hizmet vermeye devam edecektir.
En kısa zamanda, İstanbul’un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle."
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OTOBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda İETT toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Ayrıca filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak anında müdahale edilecek.
Metrobüs hattında hafta içi sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında yoğun saatlerde 17 saniyede 1 sefer düzenleniyor. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle seferler azalacağı için, şoförlerin bir kısmı hafta içi yoğun saatlerde çalıştırılacak. Bu şekilde günlük normal sefer sayısından ortalama yüzde 5 daha fazla sefer yapılması planlanıyor.
Hafta sonu kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1, 34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek.
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"Değerli yolcularımız;
5 ve 6 Aralık günlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarifemizde değişiklik yapmadık. Gemilerimiz, iskelelerimiz ve tersanemizde toplamda 737 personelimizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz.