Yarın metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu? Metro, metrobüs ve otobüs çalışma saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OTOBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda İETT toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Ayrıca filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak anında müdahale edilecek.



Metrobüs hattında hafta içi sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında yoğun saatlerde 17 saniyede 1 sefer düzenleniyor. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle seferler azalacağı için, şoförlerin bir kısmı hafta içi yoğun saatlerde çalıştırılacak. Bu şekilde günlük normal sefer sayısından ortalama yüzde 5 daha fazla sefer yapılması planlanıyor.



Hafta sonu kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1, 34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek.