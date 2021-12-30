Yarın kargolar çalışıyor mu? 31 Aralık kargoların çalışma saati detayları...

Kargolar, 31 Aralık tarihinin yılbaşı öncesi olması dolayısıyla merakla araştırılıyor. 31 Aralık, mevzuata göre tatil olmadığı için o gün içerisinde pek çok işletme tam gün çalışmaya devam edecek. Bazı işletmeler ise inisiyatif halinde yarım gün çalışma sistemini uygulayabilecek. Kargoların Cuma ve Cumartesi günü çalışma disiplini hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim numaraları aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz.