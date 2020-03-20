Yarın kandil mi? 2020 kandil günleri

Sosyal medyada yapılan kandil paylaşımları ardından 2020 kandil günleri bir kez daha gündeme geldi. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı geleneğini sürdürmek isteyenler, ‘yarın kandil mi, yarın ne kandili?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ve 2020 kandil tarihlerini derledik…
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Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri de teker teker idrak edilmeye başladı. 2020’nin ilk kandili olan Berat Kandili’ni 25 Şubat’ta geride bırakan Müslümanlar, yılın ikinci kandili için bekleyişini sürdürüyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Mirac Kandili 2020 yılında 21 Mart Cumartesi gününe denk gelecek.
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takviminde Kadir Gecesi ve bayram tarihlerinin yanı sıra kandil bilgileri de yer alıyor. Bu kapsamda binlerce vatandaş ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere akın edecek ya da evlerinde ibadetlerini sürdürecek. Bugün özelinde oruç tutan vatandaşlar ise iftarlarını gerçekleştirecek.
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İDRAK EDİLECEK DİĞER KANDİLLER
Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek. Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.