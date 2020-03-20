Yarın kandil mi? 2020 kandil günleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takviminde Kadir Gecesi ve bayram tarihlerinin yanı sıra kandil bilgileri de yer alıyor. Bu kapsamda binlerce vatandaş ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere akın edecek ya da evlerinde ibadetlerini sürdürecek. Bugün özelinde oruç tutan vatandaşlar ise iftarlarını gerçekleştirecek.