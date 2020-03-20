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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 14:41, /

Yarın kandil mi? 2020 kandil günleri

Sosyal medyada yapılan kandil paylaşımları ardından 2020 kandil günleri bir kez daha gündeme geldi. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı geleneğini sürdürmek isteyenler, ‘yarın kandil mi, yarın ne kandili?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ve 2020 kandil tarihlerini derledik…

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Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri de teker teker idrak edilmeye başladı. 2020’nin ilk kandili olan Berat Kandili’ni 25 Şubat’ta geride bırakan Müslümanlar, yılın ikinci kandili için bekleyişini sürdürüyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Mirac Kandili 2020 yılında 21 Mart Cumartesi gününe denk gelecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takviminde Kadir Gecesi ve bayram tarihlerinin yanı sıra kandil bilgileri de yer alıyor. Bu kapsamda binlerce vatandaş ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere akın edecek ya da evlerinde ibadetlerini sürdürecek. Bugün özelinde oruç tutan vatandaşlar ise iftarlarını gerçekleştirecek.

3İDRAK EDİLECEK DİĞER KANDİLLER

İDRAK EDİLECEK DİĞER KANDİLLER

Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek. Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.

4DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi

Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe

Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi

Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba

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