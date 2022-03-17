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Yarın kamu çalışanları izinli mi? İstanbul'da memurlar için kar tatili var mı? İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu

#İstanbul#Kar Yağışı#İstanbul Valiliği

Kamu çalışanları kar tatili haberi için valiliklerden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre 18 Mart Cuma günü İstanbul ve çevre illerde kar yağışı görülecek. Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapan İstanbul Valiliği 21 Mart Pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu çalışanları hakkında bilgi verdi. Peki, yarın kamu çalışanları izinli mi? İstanbul'da memurlar için kar tatili var mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Yarın kamu çalışanları izinli mi İstanbulda memurlar için kar tatili var mı İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu

Yarın memurlar izinli mi? sorusu İstanbul, Kocaeli, Samsun, Giresun gibi illerde kar yağışı beklentisi dolayısıyla eğitim öğretime ara verilmesinin ardından gündeme geldi. Kar yağışı beklentilerinin yer aldığı İstanbul'da özellikle yol durumu, trafik ve toplu ulaşım için peş peşe önlemler alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personellerin 18 Mart Cuma günü idari izinli olacağını duyurdu.

2/4KAMU ÇALIŞANLARINA KAR İZNİ VAR MI

KAMU ÇALIŞANLARINA KAR İZNİ VAR MI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklama kamu çalışanları ile ilgili ise şu ifadeler yer aldı;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

3/4Yarın kamu çalışanları izinli mi İstanbulda memurlar için kar tatili var mı İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

4/4Yarın kamu çalışanları izinli mi İstanbulda memurlar için kar tatili var mı İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu

Öte yandan Rize'de de 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir

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#İstanbul#Kar Yağışı#İstanbul Valiliği