Yarın kamu çalışanları izinli mi? İstanbul'da memurlar için kar tatili var mı? İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu

Yarın memurlar izinli mi? sorusu İstanbul, Kocaeli, Samsun, Giresun gibi illerde kar yağışı beklentisi dolayısıyla eğitim öğretime ara verilmesinin ardından gündeme geldi. Kar yağışı beklentilerinin yer aldığı İstanbul'da özellikle yol durumu, trafik ve toplu ulaşım için peş peşe önlemler alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personellerin 18 Mart Cuma günü idari izinli olacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklama kamu çalışanları ile ilgili ise şu ifadeler yer aldı;
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."
Öte yandan Rize'de de 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir