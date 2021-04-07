Yarın hava nasıl olacak? Soğuk ve yağışlı hava Trakya'dan giriş yapacak! İşte MGM 8 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

8 NİSAN İL İL HAVA DURUMU MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



KOCAELİ 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu



İZMİR 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı



MUĞLA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



