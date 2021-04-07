Yarın hava nasıl olacak? Soğuk ve yağışlı hava Trakya'dan giriş yapacak! İşte MGM 8 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için Meteoroloji'den uyarı geldi. Hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcak havaların ardından İstanbul'da beklenen yağışla ilgili İstanbul Valiliği yağışlar ile kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunmasını istedi. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de ise perşembe günü kar yağışı bekleniyor. İşte, son hava durumu raporuna göre MGM 8 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. İstanbul'da etkili olan sıcak havanın ardından Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin açıklamalarına gözler çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin, bugün gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak, soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve yağışlı havanın neden olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
2
İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, beklenen yağışların, yarın Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakyanın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi günü ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiği, hava sıcaklıklarının bölge genelinde yarından itibaren 6 ile 10 derece azalarak, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
3
8 NİSAN İL İL HAVA DURUMU
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 7°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ 8°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR 15°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
4
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
HATAY 14°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU Az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİŞEHİR 6°C, 15°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA 8°C, 22°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
5
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE 9°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 9°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 10°C, 25°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C Parçalı bulutlu
6
DOĞU ANADOLU Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ 6°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 6°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
7
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.