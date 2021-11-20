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GeriGündem Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı! İşte il il 21 Kasım hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 20 Kasım 2021 - 20:31 | 

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı! İşte il il 21 Kasım hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından belli oldu. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ön görülürken, yarın İstanbul'da ise hava sıcaklığı 15 derece olacak. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu

3
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C
Az bulutlu

MANİSA 7°C, 17°C
Az bulutlu

4
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

5
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

6
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu

7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

8
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin (Ardahan hariç), gece saatlerinden itibaren Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS -8°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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