Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı! İşte il il 21 Kasım hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin (Ardahan hariç), gece saatlerinden itibaren Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KARS -8°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



MALATYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



VAN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



