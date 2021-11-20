Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı! İşte il il 21 Kasım hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından belli oldu. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ön görülürken, yarın İstanbul'da ise hava sıcaklığı 15 derece olacak. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 20°C
Az bulutlu
MANİSA 7°C, 17°C
Az bulutlu
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 20°C
Az bulutlu
MANİSA 7°C, 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin (Ardahan hariç), gece saatlerinden itibaren Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -8°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin (Ardahan hariç), gece saatlerinden itibaren Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -8°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı