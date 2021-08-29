Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı! İşte 30 Ağustos il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde sıcak ve nemli hava etkisini gösterirken, son değerlendirmelere göre pazartesi günü İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda sel felaketlerinin yaşandığı Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde de yağışların etkili olması ön görülüyor. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, MGM 30 Ağustos Pazartesi il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 30°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 29°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 32°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA 25°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 36°C Az bulutlu ve açık
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE 23°C, 29°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 29°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık
ERZURUM 15°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 13°C, 33°C Parçalı az bulutlu
VAN 16°C, 31°C Parçalı az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.