Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı! İşte 30 Ağustos il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



