Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! İşte MGM 9 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini son dakika açıklayan Meteoroloji yeni uyarıda bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da da yarın yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, seyredecek. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 9 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Serin ve yağışlı hava yurdun bazı kesimlerinde cuma günü de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Yozgat, Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunun, yarın Edirne ile Çanakkale dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 27°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın doğu ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 28°C, 38°C Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın zamanla doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin, yarın bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 14°C, 27°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C Parçalı bulutlu
BAYBURT 13°C, 30°C Parçalı bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 30°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 13°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.