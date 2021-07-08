Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! İşte MGM 9 Temmuz il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin, yarın bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



YOZGAT 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı