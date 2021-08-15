Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! 16 Ağustos il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Karadeniz Bölgesi'nde hayatı felç eden selin ardından bölgede yağışların devam edeceği bildirildi. Son hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklık değerleri 30 derece civarında olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 16 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
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METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 33°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık
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EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 36°C Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 32°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 28°C Az bulutlu
DÜZCE 14°C, 31°C Az bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 27°C Az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 28°C Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli bekleniyor. SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu TRABZON 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 19°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 11°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.