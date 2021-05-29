Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı (MGM 30 Mayıs il il hava durumu tahminleri)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın (Pazar) Bayburt ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BAYBURT 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı