Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı (MGM 30 Mayıs il il hava durumu tahminleri)
Türkiye geneli hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde serin havalar devam ederken Meteoroloji pazar günü için 3 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre Giresun, Ordu ve Tokat çevreleri yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının ise Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yarın İstanbul'da ise hava 25 derece civarında olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM 30 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği ön görülüyor. Marmara Bölgesi'nde ise pazar günü Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 28°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 25°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 25°C Parçalı az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
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EGE Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.
A.KARAHİSAR 9°C, 27°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 28°C Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 17°C, 31°C Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
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AKDENİZ Batısı az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Toroslar'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ADANA 18°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 26°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
HATAY 19°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 25°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kuzey çevreleri yerel sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın (Pazar) Bayburt ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde Erzincan, yarın (Pazar) Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
IĞDIR 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
VAN 8°C, 26°C Az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 19°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 13°C, 33°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT 18°C, 31°CAz bulutlu ve açık