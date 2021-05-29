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Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 20:58 | 

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı (MGM 30 Mayıs il il hava durumu tahminleri)

Türkiye geneli hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde serin havalar devam ederken Meteoroloji pazar günü için 3 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre Giresun, Ordu ve Tokat çevreleri yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının ise Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yarın İstanbul'da ise hava 25 derece civarında olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM 30 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği ön görülüyor. Marmara Bölgesi'nde ise pazar günü Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 28°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 25°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

3

EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

4

AKDENİZ
Batısı az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Toroslar'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ADANA 18°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 26°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 25°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kuzey çevreleri yerel sağanak yağışlı

6

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın (Pazar) Bayburt ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde Erzincan, yarın (Pazar) Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

IĞDIR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

VAN 8°C, 26°C
Az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 18°C, 31°CAz bulutlu ve açık

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