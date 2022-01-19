Yarın hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 19 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EDİRNE -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KOCAELİ 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, -4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DENİZLİ -4°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -5°C, 1°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğu ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -9°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
KAYSERİ -10°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA -6°C, -1°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU -7°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -8°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP 1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT -8°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra kar yağışlı
TOKAT -4°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON 1°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BİNGÖL -8°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -11°C, -9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -6°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
VAN -11°C, -3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GAZİANTEP -4°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MARDİN -3°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SİİRT -3°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı