Yarın hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 19 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.



DİYARBAKIR -5°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



GAZİANTEP -4°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



MARDİN -3°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



SİİRT -3°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



