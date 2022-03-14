Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte 15 Mart kar tatili olan illerin listesi

İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle birçok ilde eğitime ara verildi. İl valiliklerinden açıklamalar yapıldı. İşte, 15 Mart kar tatili olan illerin listesi...
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.