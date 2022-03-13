Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 14 Mart Pazartesi tatil olan iller

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bazı illerde ara veriliyor. Eğitime ara verilen iller arasında Rize, Ordu ve Gaziantep gibi yerler de var. İşte, 14 Mart Pazartesi tatil olan iller...