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Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 14 Mart Pazartesi tatil olan iller

#Kar#Tatil#Kar Tatili

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle birçok ilde eğitime ara verildi. İl valiliklerinden açıklamalar peş peşe geliyor. Soğuk ve karlı havanın etkili olduğu şehirlerde ikamet eden eğitimci ve öğrenciler de kendi şehirleri için alınan kararları araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil?

1/8Yarın hangi illerde okullar tatil İşte 14 Mart Pazartesi tatil olan iller

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bazı illerde ara veriliyor. Eğitime ara verilen iller arasında Rize, Ordu ve Gaziantep gibi yerler de var. İşte, 14 Mart Pazartesi tatil olan iller...

2/8GAZİANTEPTE OKULLLAR TATİL Mİ

GAZİANTEP'TE OKULLLAR TATİL Mİ?

Gaziantep’te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun Kar Yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (Okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

3/8ADIYAMANDA OKULLAR TATİL Mİ

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir."

4/8DİYARBAKIRDA OKULLAR TATİL Mİ

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarım, Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle tüm ilçe genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara veriyoruz. İyi tatiller" ifadelerine yer verdi.

5/8RİZE-GİRESUN VE ORDUDA OKULLAR TATİL Mİ

RİZE-GİRESUN VE ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle Rize, Giresun ve Ordu’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Rize, Giresun ve Ordu’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

6/8BİTLİSDE OKULLAR TATİL Mİ

BİTLİS'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

7/8HATAYDA OKULLAR TATİL Mİ

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

8/8KASTAMONUDA OKULLAR TATİL Mİ

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

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#Kar#Tatil#Kar Tatili