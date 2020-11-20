MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYarın eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte 21-22 Kasım hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri
GeriGündem Yarın eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte 21-22 Kasım hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 22:13 | 

Yarın eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte 21-22 Kasım hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri

Eczanelerin hafta sonu çalışma saatleri koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirlerin hayata geçmesiyle gündeme geldi. Cumartesi ve pazar günü eczanelerden ilaç ya da tıbbi malzeme alacak olan vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumuna odaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 21-22 Kasım tarihlerinde 10.00-20.00 dışında uygulanacak sokağa çıkma bazı kurum ve kuruluşlar muaf olacak. Peki, yarın eczaneler açık mı? İşte, 21-22 Kasım hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hafta sonu eczanelerin çalışma durumu belli saat aralıklarında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgede kısıtlamalardan muaf olan kurumlar ve kuruluşlar açıklandı. Buna göre, tüm özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İşte, detaylar.

2ECZANELER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU
Abone Olgoogle-news

ECZANELER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta sonu eczanelerin çalışma durumuna dair detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile belli oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb)

3ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK
Abone Olgoogle-news

ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Belli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek. Mesai saatleri haricinde nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ-TIKLAYINIZ

4İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
Abone Olgoogle-news

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

İstisna kapsamında olacak diğer kişiler ise şöyle:"Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi), veteriner hekimler, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

5
Abone Olgoogle-news

30 Nisan 2020 tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi