Yarın bankalar açık mı? 28-29 Ekim'de nereler kapalı (tatil)? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil edilişiyle ilgili bilgiler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. Peki, yarın bankalar açık mı? 28-29 Ekim'de nereler kapalı (tatil)? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil edilişiyle ilgili bilgiler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cuma günü bankalar başta olmak üzere birçok kurum kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle cuma günü kapalı olacak bankaların perşembe mesaisi merak konusu oldu.
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1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olduğundan resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim tam günü kapsar.
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Cumhuriyet Bayramı'nda ve öncesi olan 28 Ekim’de okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. Hastaneler hizmet vermeyi sürdürürken, eczaneler ise kapalı olacak fakat hafta sonu günlerinde olduğu gibi nöbetçi eczaneler açık olacak.
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29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.