Yarın arefe mi, arefe günü ne zaman? 2020 Arefe tarihi
Kurban Bayramı arefe tarihi için artık sadece saatler kaldı. Yılında ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ve arefe ile ilgili paylaşımlar ardından ‘arefe ne zaman, yarın arefe mi?’ gibi sorular gündeme geldi. Herhangi bir dinî bayramdan önceki günü temsil eden arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. İşte 2020 arefe tarihi…
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Yılın ikinci arefe günü için geri sayım devam ediyor. Kurban Bayramı hazırlıklarının hız kazanacağo arefe gününde çeşitli ibadetler gerçekleştirilecek. Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim). 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek. 30 Temmuz perşembe günü Kurban Bayramı arefesi yarım gün resmi tatil olacak.
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AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?
Bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelen arefe gününün yarım günü resmi tatil olacak. Resmi kurumlar ve kuruluşlar öğle saatlerine kadar hizmet vermeye devam ediyor.
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AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.
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Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.