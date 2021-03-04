Yarın (5 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve cuma günü sokağa çıkma yasağı olan illerle ilgili detaylar

KIRMIZI İLLER (Çok yüksek risk)



- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.



- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.



- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.



- Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.



- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.



- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.



- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.