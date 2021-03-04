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Haber Giriş: 04 Mart 2021 - 20:18 | 

Yarın (5 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve cuma günü sokağa çıkma yasağı olan illerle ilgili detaylar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile netleşti. Normalleşme takvimi ile ilgili yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. " ifadelerini kullandı. İllerin risk durumuna göre 4 farklı renkle gösterilen harita ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak yasak ve kısıtlamalar belirleyici oldu. Gözler şimdi 'yarın sokağa çıkma yasağı var mı' sorusunun yanıtında. İşte, ayrıntılar.

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1

Sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile beraber takip ediliyor. 'Yerinde karar' döneminin başlaması ile beraber risk durumlarına göre, bazı illerde sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, bazı illerde ise yalnızca pazar günü devam edeceği kararlaştırıldı. Hafta içi sokağa çıkma yasağının ise devam edeceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, hafta içinde uygulanan kısıtlama tüm illerde bir süre daha devam edecek. Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı tüm illerde saat 21:00 itibari ile başlayacak. Cumartesi günü ise kısıtlama sona erecek.

2YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının devam etmesinden dolayı 5 Mart Cuma günü akşam saat 21:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlamanın cumartesi günü sabah 5'te sona erecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlama olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

3HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

4HANGİ ŞEHİRLERDE NE YASAK NE SERBEST

HANGİ ŞEHİRLERDE NE YASAK NE SERBEST?

MAVİ İLLER (Düşük risk)

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokullar, ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

5

SARI İLLER (Orta risk)

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

- Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta,

Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

6

TURUNCU İLLER (Yüksek risk)

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

7

KIRMIZI İLLER (Çok yüksek risk)

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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