Keyif Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 09:49 , / 13 Şubat 2020 - 09:49

Yarın 14 Şubat! Şarkılar tüm âşıklar için...

Yarın âşıkların günü. Bu özel günde tüm şarkılar onlar için seslendirilecek. Peki, hangi sanatçı, nerede sahneye çıkacak?