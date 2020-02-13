Yarın 14 Şubat! Şarkılar tüm âşıklar için...

Yarın âşıkların günü. Bu özel günde tüm şarkılar onlar için seslendirilecek. Peki, hangi sanatçı, nerede sahneye çıkacak?
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1
Yarın âşıkların günü. Bu özel günde tüm şarkılar onlar için seslendirilecek. Peki, hangi sanatçı, nerede sahneye çıkacak?
2
HANDE YENER
Pink Mama, 14 Şubat Sevgililer Günü Hande Yener’i ağırlıyor. Yener gece için özel bir şov hazırladı ve pembe konseptli bir sahneye çıkacak.
3
HALUK LEVENT
Jolly Joker, Sevgililer Günü’nü farklı şehirlerde kutluyor. Vadistanbul’da bugün Hakan Altun, yarın Gülşen, 15 Şubat’ta Levent Yüksel sahne alacak. Jolly Joker Kartal’da yarın Ceylan Ertem, 15 Şubat’ta Haluk Levent sevenleri için aşk şarkıları söyleyecek.
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PAMELA - ÜMİT BESEN -
Bursa’daki şubesinde yarın akşam Merve Özbey, Adana’da ise yarın Ümit Besen & Pamela romantik çiftlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
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KALBEN
Kalben, yarın akşam Akasya AVM’de Sevgililer Günü’nü en güzel aşk şarkılarıyla karşılayacak.
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LİNET
Linet, yarın akşam Ataşehir Muamma sahnesinde şarkılarını tüm sevenler için söyleyecek. Sanatçı; “O gün herkese unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşatacağım” dedi.
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FETTAH CAN
Fettah Can, yarın sevgililer için özel olarak hazırladığı repertuvarıyla Şeşbeş Etiler’in altı katında açılan Shelby’de âşıklarla buluşacak.
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MABEL AMTİZ
Mabel Matiz, yarın akşam Volkswagen Arena’da romantik şarkılarını tüm sevenler için seslendirecek.
9
SİBEL CAN
Merit Lefkoşa Otel’de yarın ve 15 Şubat gecesi Yıldız Tilbe, Merit Royal Premium Otel’de ise 15 Şubat’ta Sibel Can aşk şarkıları söyleyecek. Volkan Konak ise yarın Kıbrıs’taki Merit Park Otel’de sahnede olacak.
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AHMET SELÇUK
BVS Grup, Sevgililer Günü’ne çok özel programlar hazırladı. Günay Restoran’da 14 Şubat akşamı Ferhat Göçer, Dalmaz Center’da da eşsiz yorumuyla Ayhan Aşan ve Ahmet Selçuk İlkan, Nossa Costa’da Kutsi, Sahne İstanbul’da da Cengiz İmren aşk şarkılarını seslendirecek.
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HÜLYA UYSAL
Hülya Uysal, Sevgililer Günü’ne özel canlı saksafon performansı gösterisiyle Aila’da.
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BANU KARACA
Banu Karaca ve Tan Taşçı yarın Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de aşk dolu dünya müziği repertuvarıyla romantik bir atmosfer yaratacak.
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AŞKIN NUR YENGİ
Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi efsaneleşen aşk şarkılarıyla 15 Şubat akşamı Kıbrıs Elexus Hotel’de sahne alacak.
14
BEHZAT GERÇEKER
Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, sevgililer günü için hazırladıkları özel repertuvarla yarın Antalya Robinson Clup Nobilis Otel’de sahne alacak. Gecede Almanya’nın efsanevi futbolcusu Beckenbauer Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp gibi özel misafirler için de yerli ve yabancı aşk şarkıları seslendirecekler.
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VOLKAN KONAK
Merit Lefkoşa Otel’de yarın ve 15 Şubat gecesi Yıldız Tilbe, Merit Royal Premium Otel’de ise 15 Şubat’ta Sibel Can aşk şarkıları söyleyecek. Volkan Konak ise yarın Kıbrıs’taki Merit Park Otel’de sahnede olacak.
16
Serhan Sokulgan
Kozyatağı Hilton Otelinin içinde yer alan Al SharQ’da yarın Serhan Sokulgan’ın aşk şarkılarından oluşan DJ performansına Matbazel Coco şovu eşlik edecek. Ayrıca gece için altın tozlu aşk tatlısı sunulacak.
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SERKAN KAYA - BENDENİZ
Serkan Kaya ve Bendeniz, 14 Şubat gecesi İstanbul Wow Otel’de romantik şarkılardan oluşan bir repertuvar hazırladı. İkili düet yaptıkları “Biri Var” şarkısını da bu özel gece için seslendirecek.
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Asya uzun bir aradan sonra Kürşat Başar ve Orkestrası’yla “Aşk Şarkıları” adını verdiği projesiyle yarın akşam Zanzibar Zorlu’da sahne alacak. Asya “Yıllardır sadece albüm çalışması yapıyordum, canlı canlı şarkı söylemeyi, sahne almayı çok özledim” dedi.
19
AYŞEGÜL ALDINÇ
Ayşegül Aldinç, 15 Şubat’ta Trump Cadde’de sevgililer için şarkılarını seslendirecek. Konser ücretsiz olacak.