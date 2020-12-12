Yarı yıl tatili ne zaman? İşte 15 tatil tarihi

2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından şimdi de karne tatili olarak da bilinen yarı yıl tatili gündeme geldi. Öğrenciler bir yandan derslerine ve sınav temposuna devam ederken Öte yandan yarı yıl tatili de merak konusu oldu. Ocak ayında yapılan yarı yıl tatilinin 2021'de tam olarak hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, yarı yıl tatili ne zaman?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla devam eden eğitim sürecinde yarı yıl tatiline kısa bir zaman kaldı. Yeni yıla kısa bir süre kala, yarı yıl tatili olarak da bilinen 15 tatil gündeme geldi. İşte, tatilin başlayacağı tarih...
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YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.
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Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır." diye konuştu.
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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Normal şartlar altında yarıyıl tatilinin 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2021 Cuma sona ereceği MEB'in iş takviminde açıklanmıştı.