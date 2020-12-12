Yarı yıl tatili ne zaman? İşte 15 tatil tarihi

Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır." diye konuştu.