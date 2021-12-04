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GeriTelevizyon Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Uğur Aslan'ın oynadığı diziler
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Televizyon
Haber Giriş: 04 Aralık 2021 - 13:11 | 

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Uğur Aslan'ın oynadığı diziler

Son dönemlerde ününe ün katan Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan, hiç bilmediğimiz bir yönü olan şarkıcılık yeteneğini de farklı projelerde sergiliyor. Uğur Aslan Afara adlı bir müzikalde'de yer alırken, aynı zamanda Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Peki Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte oyuncu Uğur Aslan hakkında merak edilenler...

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Yargı dizisinin Eren'i olarak tanıdığımız başarılı oyuncu Uğur Aslan, aynı zamanda BKM'nin yapımcılığı üstkendiği Afara adlı arabesk müzikalle de dikkat çekiyor. Uğur Aslan Afara sahnesinde 9 kişilik arabesk orkestra eşliğinde canlı olarak arabesk şarkılar söylüyor.
2UĞUR ASLAN KİMDİR

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyu adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest,Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır.
3UĞUR ASLANIN OYNADIĞI DİZİLER

UĞUR ASLAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

2021 Yargı - Eren komiser

2020 Çukur - Emir Varol

2019 Kuruluş Osman

2017 Siyah Beyaz Ask

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi
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