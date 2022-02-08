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Yargı'nın Derya'sı belli oldu... Derya karakterini canlandıracak olan Şükran Ovalı kimdir?

#Yargı#Yargı Derya#Şükran Ovalı

Yargı’nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Şükran Ovalı dizinin kadrosuna Derya karakteriyle dahil oldu. İzleyici karşısına ‘Derya’ karakteriyle çıkmaya hazırlanan Ovalı’nın karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu haline geldi. Peki, Derya karakterini canlandıracak olan Şükran Ovalı kimdir?

1/3Yargının Deryası belli oldu... Derya karakterini canlandıracak olan Şükran Ovalı kimdir

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Şükran Ovalı dahil oldu. Sevilen oyuncunun izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

2/3Yargının Deryası belli oldu... Derya karakterini canlandıracak olan Şükran Ovalı kimdir

1985 yılında dünyaya gelen Şükran Ovalı'nın doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu.

3/3Yargının Deryası belli oldu... Derya karakterini canlandıracak olan Şükran Ovalı kimdir

Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi

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#Yargı#Yargı Derya#Şükran Ovalı