Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Nergis Öztürk hakkında bilgiler

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Nergis Öztürk, 1980 yılında Ordulu bir öğretmen anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak Kandıra'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyeri boyunca sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürüten Nergis Öztürk, sinemaya ilk adımını, Altın Koza ödüllü Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi ile attı. Daha sonra Barda, Kıskanmak, Gişe Memuru, Atlıkarınca, Yeraltı, Eve Dönüş Sarıkamış 1915, Koku gibi filmlerde rol aldı. Öztürk, rol aldığı TV dizilerinden Hatırla Sevgili dizisindeki Ayla, Böyle Bitmesin dizisindeki Nisa, ve Avlu dizisindeki Zerrin Şahin karakteri ile tanındı.



2009'da Kıskanmak isimli filmdeki baş rol oyunculuğu ile 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 17. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.



2010'da Bunu Yapan İki Kişi adlı tiyatro oyunundaki performansı ile X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.