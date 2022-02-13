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Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Nergis Öztürk hakkında bilgiler

#Nergis Öztürk#Nergis Öztürk Eşi#Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Diziye sonradan dahil olan Nergis Öztürk oyunculuğuyla izleyiciden tam not aldı. Eşi de kendisi gibi oyuncu olan Nergis Öztürk'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk ve eşi hakkında bilgiler...

1/3Yargının Avukat Sedası Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında, eşi kim Nergis Öztürk hakkında bilgiler

Pazar akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Yargı dizisi oyuncuları ile de gündemde yer almaya devam ediyor. Dizide Avukat Seda'yı canlandıran başarılı oyuncu Nergis Öztürk de bu isimlerden biri oldu. Nergis Öztürk dizilerinin yanında özel hayatıyla da sıklıkla araştırılıyor. Peki, Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte Nergis Öztürk'ün hayatı ve başarıları...

2/3NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Nergis Öztürk, 1980 yılında Ordulu bir öğretmen anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak Kandıra'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyeri boyunca sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürüten Nergis Öztürk, sinemaya ilk adımını, Altın Koza ödüllü Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi ile attı. Daha sonra Barda, Kıskanmak, Gişe Memuru, Atlıkarınca, Yeraltı, Eve Dönüş Sarıkamış 1915, Koku gibi filmlerde rol aldı. Öztürk, rol aldığı TV dizilerinden Hatırla Sevgili dizisindeki Ayla, Böyle Bitmesin dizisindeki Nisa, ve Avlu dizisindeki Zerrin Şahin karakteri ile tanındı.

2009'da Kıskanmak isimli filmdeki baş rol oyunculuğu ile 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 17. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2010'da Bunu Yapan İki Kişi adlı tiyatro oyunundaki performansı ile X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

3/3Yargının Avukat Sedası Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında, eşi kim Nergis Öztürk hakkında bilgiler

Nergis Öztürk, son olarak Yalancı dizisinde yer alan oyuncu Cemal Toktaş ile 2014 yılında evlenmiştir.

2015'te oyuncu eşi Cemal Toktaş'la beraber İstanbul'un ilk ve tek kabare restoranı Taşra Kabare'yi kurdu.

Diğer birçok oyun yanında Düşperest isimli kabareyi Şevki Çepa ve Cemal Toktaş'la birlikte hemen her gösterimde tüm biletleri satılarak sahnelediler.

2016'da Engin Hepileri ile birlikte sahnelemeye başladığı Akciğer isimli tiyatro oyunu sahnelemeye devam etmektedir.

2020'de rol aldığı, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Koku adlı film 57. Altın Portakal Film Festivali ve 8.Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı.

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