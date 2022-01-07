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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 12:59 | 

Yargı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Yargı 15. bölüm 2. fragmanı yayında!

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı soluk kesen hikayesiyle her hafta izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Pazar akşamları yayınlanan Yargı 15. bölümünün geçtiğimiz hafta ekranlarda olmaması diziyle ilgili araştırmaları hızlandırdı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte Yargı 15. bölüm fragmanı ve merak edilenler...

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Pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı yeni bölüm 26 Aralık akşamı yayınlanmamıştı. Ay Yapım imzalı dizi hikayesi ve oyuncuları ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Yargı 15. bölüm fragmanı bu hafta yayınlandı. Peki YArgı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte Yargı yeni bölüm fragmanı...
2YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı ekran macerasına bir haftalık ara vermişti. Yargı 15. bölüm fragmanı yayınlanırken, dizi 15. bölümü ile 9 Ocak Pazar akşamı seyirciyle yeniden buluşacak.
3YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 15. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin, tutuklanıyor! Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir.
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Ilgaz, onu sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
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YARGI 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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