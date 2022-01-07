Yargı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Yargı 15. bölüm 2. fragmanı yayında!

Pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı yeni bölüm 26 Aralık akşamı yayınlanmamıştı. Ay Yapım imzalı dizi hikayesi ve oyuncuları ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Yargı 15. bölüm fragmanı bu hafta yayınlandı. Peki YArgı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte Yargı yeni bölüm fragmanı...