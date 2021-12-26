Yargı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Yargı dizisi 15. yeni bölüm hangi gün? Fragman yayınlandı

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin'in ölüm haberinin damga vurduğu Yargı'nın son bölüm gelişmeleri şöyleydi: Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin’i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir. Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.



Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.



Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.