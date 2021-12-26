Yargı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Yargı dizisi 15. yeni bölüm hangi gün? Fragman yayınlandı
Yargı yeni bölüm ne zaman sorusu, ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geldi. Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı gerek hikayesi gerekse izleyicilere yaşattığı ters köşeleriyle büyük beğeni toplayan Yargı dizisi 26 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelmeyecek. Son bölümde Engin cinayetinin şüphelisinin Ceylin oluşu akıllara “Engin’i gerçekten Ceylin mi öldürdü?” sorusunu getirirken, dizinin merakla beklenen 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yargı yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Yargı dizisi bu hafta neden yok? İşte, yeni bölüm fragmanı ve konuyla ilgili bilgiler.
Yargı dizisi yeni bölüm saati ve hangi gün yayınlanacağı, dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı ekran macerasına bir haftalık ara verdi. 26 Aralık Pazar akşamı yayınlanması beklenen dizinin yayın saatinde yerli sinemanın yer aldığı Kanal D yayın akışında görüldü. Yargı dizisi 15. bölümü ile 9 Ocak Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.
YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından “Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…” açıklaması yapıldı.
Yargı yeni bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!
Yargı yeni bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!
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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yargı 15. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin, tutuklanıyor!
Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Engin'in ölüm haberinin damga vurduğu Yargı'nın son bölüm gelişmeleri şöyleydi: Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin’i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir. Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.
Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.
Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.
Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.
Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.